شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقترب من الهدف – تحليل - 08-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر النفط خسائر قوية يوم أمس ويستقر حول حاجز 52.00 الآن، ولا يزال التأثير السلبي لنموذج الوتد الصاعد فعالاً، مدعوماً بالتحرك دون المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي تبدأ أهدافه عند 51.46، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر نحو 50.00 بشكل مباشر.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 54.40 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط