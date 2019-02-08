شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد العزم – تحليل - 08-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب حول المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع في الشراء الآن ويقدّم إشارة تقاطع سلبي نتوقع أن تساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الهابط، والذي يستهدف مستويات 1294.00 ثم 1286.70 بشكل رئيسي.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1316.65 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1286.00 والمقاومة 1316.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط