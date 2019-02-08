شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 25 من كانون الثاني/يناير الماضي عقب رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جيمس بولارد حيال السياسة النقدية وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1342 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1341 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له م خلال تداولات الجلسة عند 1.1345، بينما حقق الأدنى له عند 1.1335.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى ما قيمته 23.3 مليار يورو مقابل 21.4 مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تظهر تقلص الفائض إلى ما قيمته 18.3 مليار يورو مقابل 19.0 مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر.

وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 1.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.4% مقابل 2.1%، وذلك قبل الكشف عن قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 1.6% في تشرين الثاني/نوفمبر.