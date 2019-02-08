شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يغلق على انخفاض متأثراً بقطاعي التكنولوجيا والطاقة ومخاوف الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بفعل عوامل سلبية شملت تجدد القلق إزاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى ضعف أداء قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.



وكان بنك إنجلترا قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.2% خلال العام الجاري من تقديرات سابقة عند 1.7% مشيراً إلى أن النزاع التجاري وعدم اليقين بشأن "بريكست" يؤثران سلبياً على المملكة المتحدة.



وفي صفعة للأسواق، أفاد كبير مستشاري البيت الأبيض "لاري كودلو" بأن التصريحات الإيجابية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن المفاوضات التجارية مع الصين ما هي إلا رسالة طمأنة للأسواق.



وأضاف "كودلو" أن الخلافات العميقة بين البلدين لا تزال قائمة وعلى رأسها حماية الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.



وكشفت بيانات اقتصادية عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا 19 ألف طلب إلى 234 ألفاً خلال الأسبوع الماضي.



ووقع قطاع التكنولوجيا تحت ضغوط بفعل صدور نتائج أعمال ضعيفة من جانب بعض الشركات حيث أكدت "تويتر" على زيادة نفقاتها هذا العام من أجل العمل على تطوير منصتها.



أما عن قطاع الطاقة، فقد تأثر سلبياً بانخفاض "ويست تكساس" بنسبة 2.5% مغلقاً عند 52.64 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.2 دولار وأقل سعر عند 51.8 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 1.7% إلى 61.63 دولار للبرميل، وحقق أعلى سعر 62.9 دولار وأقل سعر عند 60.6 دولار.



وفي ختام التداولات، تراجع "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 220 نقطة) إلى 25169 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 25314 نقطة وأقل مستوى عند 25 ألف نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 87 نقطة) إلى 7288 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 7336 نقطة وأقل مستوى عند 7235 نقطة.



وانخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 2706 نقاط، وسجل اعلى مستوى عند 2719 نقطة وأقل مستوى عند 2687 نقطة.