شكرا لقرائتكم خبر عن مبادلة للاستثمار تشتري حصة في "بارك لين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اشترى شركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي حصة صندوق ماليزيا السيادي 1MDB والمتورط في فضيحة فساد كبرى، في فندق "بارك لين" في نيويورك، في صفقة قيمتها 140 مليون دولار.

وأصبحت الحصة في الفندق متاحة للبيع، بعد أن تنازل عنها رجل الأعمال الماليزي Jho Low المتورط في القضية، حيث ستؤول قيمة الصفقة الى وزارة العدل الأميركية، بحسب العربية نت

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة العدل الأميركية لاستعادة مليارات الدولارات التي تم تحويلها بصورة غير قانونية إلى أطراف متورطة في القضية وتم استخدامها لشراء أصول.

واعتمدت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة للشركة خلال مطلع يناير الماضي اجتماعه بمقر قصر الرئاسة بأبوظبي خطة العمل والميزانية السنوية للشركة للعام 2019.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قد أصدر في نهاية مارس الماضي قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.

ومبادلة للاستثمار هي كيان ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو 2016.