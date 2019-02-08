شكرا لقرائتكم خبر عن 10 منشآت تنال جائزة الشارقة للتميز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، حفل «جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي» للعام 2018 الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس الأول الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة.

وتفضّل سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، بتكريم المؤسسات والأفراد الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة للعام 2018 ضمن فئاتها السبع، إضافة إلى الشركاء والرعاة وأعضاء لجان التحكيم وفريق عمل الجائزة.

وفاز بالجائزة فئة «أفضل 10 منشآت خليجية» للعام 2018، كل من: الشركة السعودية للصناعات الأساسية والماخوذ - سابك، ومصنع تانيا لمياه الشرب المعبأة المحدودة في المملكة العربية السعودية، وشركة الطيران العماني، وبنك مسقط في سلطنة عمان، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع - أدنوك للتوزيع، وشركة إعمار العقارية في دولة الإمارات، والبنك الأهلي المتحد في مملكة البحرين، وبنك الكويت الوطني، وشركة الاتصالات الكويتية - فيفا في دولة الكويت.

فيما فاز بالجائزة في فئة «المشاريع الناشئة في الإمارات» كل من: مشروع «كيو كافيه» ومشروع «فوج تاون» في دولة الإمارات. وفاز بفئة «جائزة الشارقة لرواد الأعمال» مناصفة كل من: الدكتور فيصل علي موسى، والدكتور عبيد المراشدة.

وفي فئة «جائزة الشارقة الخضراء» فازت بها: هيئة مطار الشارقة الدولي، بينما حصلت كل من جامعة الشارقة وبلدية الشارقة على جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية.

وشملت قائمة تكريم رعاة الجائزة في دورتها الثالثة كل من: مركز الشارقة لتنمية الصادرات، ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي - «تحكيم»، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، والشارقة لتطوير القدرات، وشركة إي أف كيو أم كشركاء استراتيجيين، إلى جانب «دار الخليج» الشريك الإعلامي الحصري، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة كشريك إعلامي، و«انتربرونور ميدل ايست» بصفتها الشريك البيئي، وشركة «جراند ثورنتون» كشريك داعم، وشركة «نيسبريسو» كشريك حصري في مجال المشروبات.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، تلته تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، بعدها شاهد الحضور، عرضاً مرئياً وثائقياً عن جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، سلّط الضوء على هويتها الجديدة وأهدافها وفئاتها الثمانية، وآليات عملها ومراحل الترويج والتقييم والتحكيم، وصولاً إلى إعلان نتائجها النهائية، كما تخلّل الحفل فقرة ترفيهية، عكست تراث الإمارة الغني.

وقدم عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أسمى آيات التقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي تسترشد غرفة الشارقة برؤاه الحكيمة وبتوجيهاته السديدة لترسيخ ثقافة التميز والإبداع والابتكار في مجتمع الأعمال الخاص في إمارة الشارقة، والتوسع بتعميم هذه الثقافة على مستوى الدولة وسائر الدول الخليجية الشقيقة.

كما أعرب العويس، عن شكر الغرفة وتقديرها لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تقديراً لرعايته الكريمة ومتابعة سموه الدائمة للجائزة وتطورها عاماً بعد عام.

وهنأ العويس، الفائزين، مؤكداً حرص الغرفة على مواصلة المضي بعزم وإصرار، وبدعم لامحدود ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة على درب التميّز، وصولاً إلى تحقيق «مئوية الإمارات 2071»، وإلى بناء مجتمع إنساني ينعم بالرخاء والازدهار، وباستدامة نمو الاقتصاد الإماراتي والخليجي، بما يضمن للأجيال القادمة أفضل مستويات الحياة والرفاهية والسعادة.

وتعد جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، إحدى مبادرات غرفة الشارقة، الرامية إلى تهيئة المناخ الاستثماري في الإمارة، وتعزيز قدراته التنافسية، وتمكينه من الاستفادة من قيم الجودة والريادة والابتكار، وتهدف الجائزة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ودعم الاستثمارات الناشئة وتكريم الأعمال المميزة في جميع القطاعات، وتستند معايير الجائزة إلى نموذج التميز بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة والذي يعتمد استراتيجيات شاملة لتحسين الأداء المؤسسي وفق أعلى معايير الجودة العالمية

حضر حفل التكريم إلى جانب سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، كل من: الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وسعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، ومحمد أحمد أمين، مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، وسيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وندى الهاجري منسق عام الجائزة، وعدد من رؤساء ومديري الجهات والمؤسسات الحكومية والسفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب نخبة من الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال، وشركاء الجائزة ورعاة الحفل، وحشد من ممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والإعلاميين.