6 مليارات تصرفات 211 معاملة في عقارات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 6 مليارات درهم، كان أبرزها رهون بقيمة 3.6 مليار درهم من خلال 211 إجراء.

فقد شهدت الدائرة خلال الأسبوع، تسجيل 909 مبايعات بقيمة 2.4 مليار درهم منها 125 مبايعة للأراضي بقيمة 1.1 مليار درهم و784 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 149 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 97 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الشقق والفلل بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة برج خليفة، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 87 مبايعة بقيمة 215 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 79 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها 77 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.6 مليار درهم منها 93 رهناً لأراض بقيمة 2.4 مليار درهم

و 118رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.2 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 665 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الأولى بقيمة 500 مليون درهم. (وام)