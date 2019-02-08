شكرا لقرائتكم خبر عن 28 % ارتفاع أرباح «توتال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأرباح المعدلة الصافية لشركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة «توتال» بنسبة 10% في الربع الأخير من 2018 ما مكن الشركة من الإعلان عن ارتفاع أرباحها للعام بأكمله بنسبة 28% إلى 13.6 مليار دولار بفضل مستوى قياسي لإنتاج النفط والغاز خلال العام.
وقالت «توتال» إن الإنتاج بلغ 2.8 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2018 بفضل بدء الإنتاج في العديد من العمليات وزيادة الإنتاج من أستراليا وأنجولا ونيجيريا وروسيا.(رويترز)
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