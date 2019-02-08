شكرا لقرائتكم خبر عن «كابيتال أنتليجنس» تثبت تصنيفات «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبتت وكالة «كابيتال أنتليجنس» التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لبنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، عند درجتي «A+» و«A1+» على التوالي لكل منهما، في حين ثبت تصنيف الدعم لهما عند «1»، مع منحهما نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت الوكالة إيجابيات كبيرة لاندماج البنكين على تصنيفهما الائتماني.

كانت هذه تفاصيل خبر «كابيتال أنتليجنس» تثبت تصنيفات «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.