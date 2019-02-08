انخفاض الناتج الصناعي الألماني للشهر الرابع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات امس الخميس انخفاض الناتج الصناعي الألماني على نحو غير متوقع في ديسمبر / كانون الأول للشهر الرابع على التوالي، مما يبعث بإشارة أخرى على أن النمو في أكبر اقتصاد بأوروبا يضعف.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي انخفاض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.4%.وجرى تعديل رقم شهر نوفمبر تشرين الثاني بالزيادة إلى انخفاض نسبته 1.3% بدلا من 1.9% في القراءة السابقة.

وأظهر استطلاع للرأي في ألمانيا أن هناك عدداً متزايداً من الشركات التي تتوقع أوقاتاً عجافاً في الفترة المقبلة، وذلك فيما يتعلق بالصفقات التي ستبرمها هذه الشركات مستقبلاً.

وتبين من خلال الاستطلاع الذي أجري لصالح غرفة الصناعة والتجارة وأعلن عنه أمس الخميس تزايد أعداد الشركات الألمانية، وخاصة الشركات الصناعية، التي تتوقع أن تكون صفقاتها متواضعة في الفترة المقبلة.

وأكد معدو الاستطلاع أن الاقتصاد القائم على التصدير بدأ يشعر بتباطؤ الاقتصاد العالمي وحالة من عدم اليقين جراء الصراعات التجارية.

ورغم أن 22% من الشركات التي شملها الاستطلاع الذي يقيس مدى الازدهار الاقتصادي من خلال توقعات الشركات لا تزال تتوقع إبرام صفقات أفضل خلال الأشهر ال 12 المقبلة، تتزايد نسبة الشركات التي تتوقع تدهوراً في الحالة الاقتصادية وفقا للاستطلاع الذي أكد أن نسبة هذه الشركات أصبحت تبلغ 15% من الشركات التي شملها الاستطلاع، مقابل 11% في الاستطلاع المشابه الذي أجري الخريف الماضي.

وتحدثت غرفة الصناعة والتجارة عن «فرص معتمة» بالنسبة للشركات.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها مؤخراً بشأن نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الألماني عام 2019 الجاري. (وكالات)