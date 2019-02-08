تراجع أرباح «الخليجي التجاري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أرباح المصرف الخليجي التجاري في العام 2018 بنسبة 26.6% إلى 5.8 مليون درهم (600 ألف دينار بحريني)، من 7.97 مليون درهم (818 ألف دينار بحريني) في العام 2017.

وبلغت إيرادات المصرف في العام الماضي نحو 19.3 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 20.4 مليون دينار بحريني في 2017.