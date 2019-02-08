«المؤشرات الخليجية» تتراجع و«البحرينية» تفلت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في آخر تداولات الأسبوع في جلسة أمس الخميس، و نزل أداء السوق السعودية بنسبة 0.13% بعد تراجع أداء غالبية القطاعات، كما تراجعت اسواق الكويت و البحرين، وعمان.

السعودية

تراجع أداء سوق الأسهم السعودية في جلسة أمس الخميس وسط تراجع أداء غالبية القطاعات، وفي ظل ذلك هبط مؤشر السوق العام بواقع 15.63 نقطة أو ما نسبته 0.18% ليقفل عند مستوى 8617.70 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 99.4 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 51 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 124 شركة.

الكويت

هبطت السوق الكويتية في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.3 نقطة أو ما نسبته 0.01% وصولاً إلى مستوى 5439.52 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 99.2 مليون سهم بقيمة 32.9 مليون دينار نفذت من خلال 2980 صفقة.

البحرين

ارتفعت السوق البحرينية خلال تعاملات أمس بعد أداء إيجابي لقطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار وفي ظل تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 9.29 نقطة أو ما نسبته 0.66% ليقفل عند مستوى 1418.10 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.9 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون دينار.

عمان

تراجع مؤشر السوق العمانية في تعاملات أمس وسط تراجع قطاعي المال والصناعة في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 8.94 نقطة أو ما نسبته 0.21% ليقفل عند مستوى 4151.97 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.9 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نفذت من خلال 320 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة.