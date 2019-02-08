أرباح «الرمز» 3.4 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت مجموعة «الرمز كوربوريشن» أرباحاً صافية، بقيمة 3.4 مليون درهم لعام 2018، مقارنة مع 60.8 مليون درهم في 2017، بتراجع 94%، وأرجعت الشركة ذلك بشكل رئيسي إلى تحديات البيئة الاستثمارية.

وقال محمد مرتضى الدندشي العضو المنتدب: «كان لتراجع أداء الأسواق الأثر الكبير في نتائج المجموعة؛ حيث تم تسجيل خسائر تقييم في محفظة الاستثمار بمبلغ 22.6 مليون درهم، وتراجع مجمل الدخل المرتبط بأسواق المال، وفي ذات الوقت، قامت المجموعة، بتوسيع نطاق خدماتها وامتدادها الجغرافي، واستحداث سياسيات إدارة مخاطر، تعزز قدرة المجموعة في المحافظة على دور ريادي في القطاع المالي في الدولة».