شكرا لقرائتكم خبر عن .. وانخفاض أرباح «الواحة كابيتال» إلى 145 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
حققت «الواحة كابيتال»، أرباحاً بقيمة 145 مليون درهم خلال العام 2018، مقارنة مع 426 مليون درهم عن العام 2017، بتراجع 66%.
ووصل إجمالي دخل الشركة، إلى 823.2 مليون درهم، مقارنة مع 1.2 مليار درهم في عام 2017. كما ارتفعت أصولها الإجمالية إلى 11.7 مليار درهم مقارنة مع 11.4 مليار درهم في العام 2017.
وجاء الإعلان عن هذه النتائج الأولية، عقب اجتماع مجلس الإدارة في أبوظبي برئاسة سالم راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال. وفي ضوء هذه النتائج، أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.075 درهم للسهم الواحد (7.5%).
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