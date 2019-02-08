عموميات ومجالس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * يجتمع مجلس إدارة «أمانات» 10 الجاري، لمناقشة البيانات المالية لعام 2018 ومناقشة المواعيد المقترحة لعقد الجمعية العمومية.

* حدد مجلس إدارة «عُمان للتأمين» 12 الجاري موعداً لمناقشة البيانات المالية لعام 2018 ومراجعة أعمال الشركة.

* يعقد مجلس إدارة «الإسمنت الوطنية» 12 الجاري اجتماعاً لمناقشة البيانات المالية الأولية لعام 2018 وأعمال الشركة.

* مجلس إدارة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» يجتمع 13 الجاري، للموافقة على نتائج وتوصيات توزيعات 2018.

* تنظر عمومية «تبريد» في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 9.5% يوم 6 مارس المقبل.

* دعا مجلس إدارة «جلفار» لاجتماع الجمعية العمومية في 18 أبريل/ نيسان، كما ناقش مستجدات موضوع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

* يجتمع مجلس إدارة «دار التمويل» في 13 الجاري لمناقشة البيانات المالية والأسهم المشتراة سابقاً من قبل الشركة من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم وعددها 7.212 مليون سهم.

* دعا مجلس إدارة «دار التأمين» لاجتماع العمومية في 20 مارس /آذار لمناقشة مقترح توزيع أرباح على المساهمين واعتماد النتائج المالية.

* ينعقد مجلس إدارة «ميثاق للتأمين التكافلي» في 12 الجاري لمناقشة البيانات المالية لعام 2018.

* ينظر مجلس إدارة شركة «الفجيرة لصناعات البناء» في 13 فبراير الجاري مناقشة واعتماد البيانات المالية عن العام الماضي، وتحديد موعد الجمعية العمومية السنوية.

* يناقش مجلس إدارة «سيراميك رأس الخيمة» في اجتماعه 12 فبراير القادم خطة العمل السنوية وموازنة العام 2019، ومناقشة اقتراح توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي.

* يجتمع مجلس إدارة «بنك الاتحاد الوطني» في 12 فبراير القادم لمناقشة البيانات المالية الموحدة عن العام الماضي ومناقشة مقترح بتوزيع أرباح للمساهمين عن 2018.

* أوصي مجلس إدارة شركة «الواحة كابيتال» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من رأس المال عن العام الماضي وعرض التوصية على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم.