شراكة الرمز بين «الاتحاد للطيران» و«الملكية الأردنية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الملكية الأردنية، عن شراكة جديدة بالرمز من شأنها أن توفر لعملاء الناقلتين مزيداً من خيارات الوصول إلى وجهات الأعمال والترفيه الرئيسية في شمال إفريقيا، وأوروبا، وكندا، وآسيا، وأستراليا. وسوف تصبح رحلات المشاركة بالرمز متاحة للشراء في السابع من فبراير 2019 وذلك للسفر بدءاً من 15 فبراير.

تمثل هذه الشراكة بالرمز الأولى من نوعها بين الناقلتين، وتوفر للمسافرين العديد من الرحلات اليومية بين المراكز التشغيلية لكلتا الناقلتين في أبوظبي وعَمّان.

وفي إطار الشراكة، سوف تضع الاتحاد للطيران رمزها «EY» على رحلات الملكية الأردنية من أبوظبي عبر مطار الملكة علياء الدولي إلى لارنكا وبرلين، على أن يتم إضافة الجزائر العاصمة وتونس العاصمة وفيينا ومونتريال إلى الوجهات التي تشملها الاتفاقية قريباً.

وفي المقابل، سوف تضع الملكية الأردنية رمزها «RJ» في البداية على رحلات الاتحاد للطيران من عَمّان إلى أبوظبي وبالعكس ثم من العاصمة الإماراتية إلى بريزبن وسول. وشريطة الموافقات الحكومية، سوف تقوم الملكية الأردنية كذلك بالتسويق لرحلات الاتحاد للطيران من أبوظبي إلى أحمد أباد، وبنغالور، وكاليكوت، وكوتشين، ودلهي، وتشيناي، ومومباي، وحيدر أباد، وتريفاندروم، ومانيلا، وبكين، وشنغهاي.