اليورو يتراجع على وقع «البيانات الألمانية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع اليورو امس الخميس بعد بيانات أظهرت تباطؤ الاقتصاد الألماني في ديسمبر/‏ كانون الأول مسلطاً الضوء على المخاوف من تراجع أوسع نطاقاً في أوروبا.

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي وأثر النزاع الدائر بين عملاقي التجارة الولايات المتحدة والصين.

وخسر اليورو نحو 1.3% الأسبوع الماضي في الوقت الذي راهن فيه المستثمرون على أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على سياسة نقدية ميسرة بفعل نمو أضعف من المتوقع وانخفاض التضخم في منطقة العملة الموحدة.

وتراجع اليورو 0.2%إلى 1.1346 دولار وهو أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن تراجع الناتج الصناعي الألماني على نحو غير متوقع في ديسمبر كانون الأول وذلك للشهر الرابع على التوالي.

وتراجع الجنيه الاسترليني قليلاً إلى 1.2914 دولار. وانخفضت العملة البريطانية 1.3 %منذ بداية فبراير شباط بسبب المخاوف المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.2 %إلى 96.52، ليحوم قرب أعلى مستوياته في أسبوعين.

(رويترز)