شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب يطالب المدير التنفيذي السابق لـ"ستاربكس" بزيادة الضرائب على الأثرياء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الملياردير الأمريكي والمدير التنفيذي السابق لـ"ستاربكس" "هاورد شولتز" إنه من الضروري زيادة الضرائب على فائقي الثراء في الولايات المتحدة.



وطالب "شولتز" – الذي أعلن أنه يدرس الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2010 – الأثرياء بدفع المزيد من الضرائب.



وقال "شولتز" أنه سيبدأ بنفسه ويريد دفع المزيد من الضرائب لكي تتحقق العدالة في الولايات المتحدة وتتلقى الخزانة العامة مزيداً من الإيرادات الأمر الذي يصب في النهاية في صالح الاقتصاد وجميع المواطنين.



وطالب "شولتز" أيضاً بخفض الضرائب على الأسر الفقيرة، ولكنه لم يطرح أي خطة او تفاصيل بشأن هذا المقترح.



وأكد "شولتز" على أن مقترحه ليس مبالغ فيه ولا يشبه ما نادت به إحدى العضوات في مجلس النواب بضرورة زيادة الضرائب على الأثرياء إلى 70%.