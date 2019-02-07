شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بعد أربع جلسات من الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات بعد أربع جلسات من الخسائر، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على مدار ست جلسات بالإضافة إلى سحبه بساط الملاذ الآمن من تحت أقدام المعادن النفيسة.



وسادت مخاوف في الأسواق اليوم بشان نمو الاقتصاد العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعدم اليقين حيال "بريكست" وخفض البنك المركزي البريطاني توقعاته بشان الاقتصاد هذا العام.



وارتفع مؤشر الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية بحلول الساعة 19:43 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.5 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 96.6 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بأقل من 0.1% أو 1.2 سنت وأغلقت عند 15.731 دولار للأوقية، وسجل المعدن اعلى سعر عند 15.735 دولار وأقل سعر عند 15.635 دولار.



أما الذهب، فقد واصل مسيرة خسائره للجلسة الخامسة على التوالي – وهي الاطول منذ يونيو/حزيران عام 2017 – وانخفض بنحو عشرين سنتاً وأغلق عند 1314.20 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1315.8 دولار وأقل سعر عند 1306.4 دولار.