شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع وسط تفاؤل حيال زيارة "ماي" لـ"بروكسل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم أمام الدولار وسط تفاؤل بين المستثمرين إزاء زيارة رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" لـ"بروكسل" للقاء مسؤولين أوروبيين ومناقشة اتفاق "بريكست".



وأبلغت "ماي" قادة الاتحاد الأوروبي بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي حول الخروج من التكتل الموحد وتمريره عبر البرلمان البريطاني لو تم إجراء بعض اتلعديلات عليه.



وتعهدت "ماي" بالخروج من الاتحاد الأوروبي وفق المخطط وفي الموعد المحدد مشيرةً إلى أنها التقت عدداً من مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل على رأسهم رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر".



ورد "يونكر" على تصريحات "ماي" باستبعاد حدوث أي تغيرات في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لندن مضيفاً أن التعديلات التي تريدها "ماي" بعيدة المنال.



وانتقدت "ماي" تصريحات رئيس المجلس الأوروبي "دونالد تاسك" مشيرةً إلى أنها لا تساعد في تقدم في المفاوضات وتسببت في تشاؤم بالمملكة المتحدة.



وارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:44 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2965، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.2996 وأقل سعر عند 1.2854.