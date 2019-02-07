القصبي: تقليص الإجراءات يحسن بيئة الأعمال في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن منظومة وزارة التجارة والاستثمار تعمل مع الجهات الحكومية على تقليص الإجراءات بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال بالمملكة.

وأوضح خلال المؤتمر الوزاري السابع في المدينة المنورة مساء أمس الأول، أن المملكة تمتلك عددا من المقومات الاقتصادية التي تجعلها وجهة استثمارية عالمية، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 جاءت لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، التي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من الوزير القصبي الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالإشراف على تنفيذ هذه المبادرة، بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين.

حصر التحديات

وأفاد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، في المؤتمر الذي جاء بعنوان «المحفزات التجارية والاستثمارية بمنطقة المدينة المنورة»، بأن الهيئة عملت على حصر أهم التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تتمحور في ثلاثة جوانب هي: سهولة أداء الأعمال، وصعوبة الوصول للأسواق، والتمويل، فيما أطلقت الدولة الحزمة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص التي اشتملت على أربع مبادرات مختصة بالتمويل، مبينا أن الهيئة تسابق الوقت لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، من خلال تذليل جميع المعوقات التي تواجهها.

شريك استراتيجي

من جهته، نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد بأهمية اللقاءات الوزارية حيث تعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي كلف مجلس الغرف السعودية بتنفيذها، وتهدف إلى تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في رؤية المملكة 2030، وهو الهدف الذي يتطلع إليه أصحاب الأعمال بالمدينة المنورة.