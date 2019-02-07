رؤية للاستثمار والاتحاد لخدمات الطاقة تؤسسان شركة توفر حلول كفاءة الطاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت شركة رؤية للاستثمار وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، عن تأسيس شركة في مجال توفير الحلول المتكاملة لكفاءة الطاقة لخدمة منشآت القطاعين العام والخاص في المملكة.

ووقع اتفاقية الشراكة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير، ورئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار (أكوا القابضة سابقا)، محمد أبونيان، خلال الحفل الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

ويأتي تأسيس الشركة انطلاقا من الهدف السامي الرامي إلى دعم رؤية المملكة 2030 وتعزيز مقومات استدامة الاقتصاد وكفاءته، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، بتأسيس مرحلة جديدة، عندما أطلق رؤية المملكة 2030 كخارطة طريق نحو تطوير المملكة وتنمية اقتصادها خلال الأعوام الـ15 المقبلة، وشدد على مفاهيم الاستدامة والكفاءة والحفاظ على المقدرات الوطنية كعناوين رئيسة تشكل الدعامة لرؤية 2030.

محطة فارقة

وأوضح الطاير أن هذه الشراكة تدعم رؤية القيادة الحكيمة لكل من المملكة والإمارات وتسهم في تحقيق التكامل المنشود بين جميع القطاعات الحيوية عبر تضافر الجهود لدعم تحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية والمصالح المشتركة التي تصب في إطار تعزيز التنمية المستدامة، معربا عن فخره في وضع أسس هذه الشراكة مع رؤية للاستثمار في سبيل تطبيق حلول متكاملة.

وأضاف الطاير أن الشراكة مع رؤية الاستثمار تعد محطة فارقة في مسيرة الشركة وتندرج ضمن استراتيجيتها القائمة على التوسع إقليميا والبحث عن فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.

دعم المبادرات

وقال أبونيان، شراكتنا مع الاتحاد لخدمات الطاقة تأتي ضمن مساعينا لدعم مبادرات كفاءة الطاقة في المملكة والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالاستدامة والكفاءة ودعم أهداف البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.

قطاع حيوي

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة علي الجاسم بأن الشراكة ستؤدي إلى نشوء قطاع اقتصادي حيوي مستدام في السعودية، وهو قطاع كفاءة الطاقة.