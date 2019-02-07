«كفالة» يوقع اتفاقية لتوفير الخدمات لشركات التمويل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون مع شركة معالم للتمويل، لتوفير خدماته للمزيد من شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، لتصبح «معالم» ثالث شركة تمويل ضمن البرنامج، ومن المتوقع أن يتم التوقيع مع شركات إضافية خلال الفترة المقبلة.

ويعكس ذلك جهود كل الأطراف، وفي مقدمتها مؤسسة النقد العربي السعودي، لتسهيل هذا التعاون والمضي في توسيع وتطوير سبل الدعم، لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، اتساقا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها أخيرا كإحدى ثمرات خطة تحفيز القطاع الخاص، التي تتمثل في رفع رأسمال برنامج كفالة.

ووقع الاتفاقية عن برنامج كفالة المدير العام همام هاشم، وعن «معالم للتمويل» العضو المنتدب صالح بن عبدالله الصيعري.

وعبر المدير العام لبرنامج كفالة عن سعادته بهذا التعاون الجديد مع شركة معالم للتمويل، مبينا أن الشراكة ستؤدي دورا فاعلا في تنشيط قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة خيارات التمويل، التي ترتكز أهدافها على دعم شريحة أكبر من أصحاب هذه المنشآت، وتنويع سبل التمويل.

وأكد حرص البرنامج على استمرارية التعاون مع شركاء النجاح، لتقديم أفضل أنواع الدعم لرواد ورائدات الأعمال، تماشيا مع التوجهات الاقتصادية، ولمواكبة النمو المطرد في عدد الطلبات المقدمة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للحصول على التمويل التجاري بضمان كفالة البرنامج.