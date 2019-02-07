«تمهير» يوفر فرصا تدريبية لـ4700 متدرب في 1230 جهة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مدير عام تصميم وتطوير برامج التدريب في الصندوق محمد الشويعر أن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير» أسهم في توفر فرص تدريبية على رأس العمل لنحو 4700 متدرب، من خلال 6400 شاغر تدريبي في أكثر من 1230 جهة تدريبية.

وأوضح الشويعر في افتتاح ملتقى التمهيريين، الذي نظمه الصندوق بالتعاون مع غرفة الرياض بمشاركة الجهات الخاصة التي طرحت فرصها التدريبية أمام الباحثين والباحثات عن عمل، أن برنامج التدريب على رأس العمل يقدم منافع متعددة للمنشآت، ومنها الوصول إلى قواعد واسعة، والتأكد من جدارة المتدرب، والمشاركة المجتمعية.

وأضاف أن البرنامج يسهم في اكتساب الباحثين عمل المعارف والخبرات المختلفة وتطويرها، والمشاركة بفعالية في سوق العمل، وزيادة فرص التوظيف.

وحث المنشآت والباحثين عن العمل على الانضمام إلى برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، للاستفادة من المزايا العديدة في البرنامج.

وعقدت خلال الملتقى الذي خصص يومه الأول للباحثين عن فرص تدريبية، واليوم الثاني للباحثات عن فرص تدريبية، ورش عمل متعددة لتوعية وتهيئة المسجلين في برنامج «تمهير» للانضمام الفاعل إلى سوق العمل.

ويهدف برنامج «تمهير» إلى إكساب خريجي الجامعات بالخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل؛ من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقا لتخصصات الخريجين ويقدم فرصا إضافية يوميا، للتخصصات في المجالات المختلفة.

وتتراوح مدة التدريب في برنامج «تمهير» من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

وتكمن أهمية «تمهير» في ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية.