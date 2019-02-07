اتش سي تتوقع تأخر خفض الفائدة وصعود الدولار إلى 19.6 جنيه بنهاية 2019

مصراوي - القاهرة- وكالات:
توقعت شركة اتش.سي للأبحاث، تأخر دورة تيسير السياسة النقدية في مصر عاما وخفضا تدريجيا للجنيه، وفقا لوكالة رويترز.
وكان البنك المركزي أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر الماضي، حيث كانت آخر خطوة على صعيد أسعار الفائدة في مارس 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75% و17.75% على الترتيب.
وقالت اتش سي، إن نموذج سعر الصرف ينطوي على خفض تدريجي في قيمة الجنيه المصري نسبته 9.5% بحلول ديسمبر 2019 إلى 19.6 جنيه للدولار، حسبما نقلت الوكالة.
وقالت الشركة إن خفض...
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