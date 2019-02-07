شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستقر بعد استيعاب تلميحات البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد تراجعه أمس في أعقاب صدور بيان البنك المركزي في استراليا بشأن سياسته النقدية في الفترة المقبلة.



وصرح رئيس بنك الاحتياطي الاسترالي "فيليب لو" بأن فرص خفض معدل الفائدة قريباص ربما زادت في الفترة الأخيرة، وهو ما أثار عدم يقين لدى المستثمرين.



وأضاف "لو" بأن الفترة المقبلة ستشهد عددا من السيناريوهات التي ربما تؤثر على قرارات الفائدة سواء بالخفض أو بالرفع.



تأتي تصريحات "لو" بعد انخفاض أسعار العقارات لاسيما في مدينتي "سيدني" و"ملبورن" فضلاً عن استمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وعلى مدار السنوات الماضية، أبقى البنك المركزي الاسترالي على لهجته بأنه الخطوات التالية ستنحصر في رفع الفائدة.



واستقر الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:01 جرينتش عند 0.7108 وسجل اعلى سعر اليوم عند 0.7118 وأقل سعر عند 0.7091.