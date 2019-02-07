شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الغاز الطبيعي تتجه نحو مزيد من الانخفاض بعد بيانات المخزونات في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الغاز الطبيعي اليوم، وواصلت تراجعها في أعقاب بيانات كشفت عن تراجع في المخزونات بالولايات المتحدة في الأسبوع الماضي.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزون الغاز الطبيعي في البلاد بحوالي 237 مليار قدم مكعب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بحوالي 249 مليار قدم مكعب.

واانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بحلول الساعة 15:35 جرينتش بنسبة 1.7% إلى 2.616 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وسجلت أعلى سعر عند 2.691 دولار وأقل سعر عند 2.596 دولار.

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