مجموعة اللولو بصدد استثمار نصف مليار دولار في مصر

الخليج 365 - الإمارات:

أبرمت "مجموعة اللولو" الإماراتية اتفاقية مع " جهاز تنمية التجارة الداخلية " في مصر، بغية بناء 4 مراكز تسوق تابعة للولو في مصر بـ500 مليون دولار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان جهاز تنمية التجارة المصري إن المجموعة ستنشئ المراكز الأربعة في مناطق السادس من أكتوبر، القاهرة الجديدة والعبور.

وأضاف إن "مجموعة اللولو" ستنجز عملية البناء خلال عامين، ما سيوفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في البلاد.

وتعد اللولو من أسرع شركات تجارة التجزئة نمواً في العالم، وتستحوذ على 32% من قطاع الهايبر ماركت في الشرق الأوسط، و35% في الإمارات.

وتعتزم المجموعة الوصول بعدد فروعها في الإمارات إلى 58 فرعاً، عبر افتتاح 7 فروع جديدة في أبوظبي ودبي والشارقة.

وتملك مجموعة اللولو سلسلة متاجر كبرى ومتاجر عملاقة وتعمل في عدة دول بالعالم، وتتطلع لتوسعات داخل السعودية، عُمان، البحرين، وقطر، وافتتحت في 2016 أول فرع لها في مصر، وتعتزم استثمار مبلغ 3 مليار جنيه، لإنشاء 10 متاجر هايبر ماركت جديدة في جميع أنحاء مصر.