بشرى سارة.. تثبيت جميع العاملين المؤقتين بالدولة

محمود مطاوع

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن نية الحكومة تسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة توفيرًا للنفقات.

وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لتسريح الحكومة أيا من العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة، وأنه جار حاليًا تثبيت جميع العاملين المؤقتين سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد 19 رقم لسنة 2012، والذي ألغى كليًا بقانون الخدمة...