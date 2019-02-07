شكرا لقرائتكم خبر عن "مارك كارني": لن نغير نهجنا المتعلق بمعدل الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محافظ بنك إنجلترا "مارك كارني" في مؤتمر صحفي إن البنك المركزي لن يغير نهجه الحالي المرتبط بأسعار الفائدة حيث أنها ستظل ثابتة على المدى القصير عند 0.75%.



وحذر "كارني" من أن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستزيد من مخاطر تعرض الاقتصاد للركود مضيفاً ان عدم اليقين المحيط بهذه الحالة يضر النشاط التجاري والمالي للبلاد.



وخفض البنك المركزي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد بالمملكة المتحدة هذا العام إلى 1.2% مقارنة بتقديراتها السابقة التي أطلقها قبل ثلاثة أشهر عند نمو بنسبة 1.7%.



كما حذر "كارني" أيضاً من وجود إشارات تدل على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثير ذلك سلبياً على الاقتصاد البريطاني.



تأتي تصريحات "كارني" مع توجه رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" اليوم إلى بروكسل لمناقشة إمكانية تعديل اتفاق "بريكست" لتمريره عبر البرلمان.