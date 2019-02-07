شكرا لقرائتكم خبر عن عبيد الزعابي: نعكف على تنظيم تداول الأصول الرقمية بالأسواق الإماراتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي الأوراق المالية والسلع الإماراتية وجود العديد من الطلبات فيما يخص ترخيص وتداول وبيع وشراء الأصول الرقمية وهي في انتظار إطلاق منصة من قبل الهيئة.

وتوقع عبيد الزعابي في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية الانتهاء من إطارها التنظيمي خلال العام الجاري، مؤكدا أن الهيئة تعكف على تنظيم إدراج وتداول الأصول الرقمية في الأسواق المالية.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من الإطار التنظيمي وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية سيتم الترخيص لهذه الأخيرة لتصبح منصات لتداول هذه الأصول.

وعلى الصعيد ذاته توقع عبيد الزعابي في وقت سابق أن يتم اعتماد نظام إصدار العملات الرقمية خلال النصف الأول من عام 2019.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما" ومصرف الإمارات المركزي قد أوضحا في بيانٍ سابق، أن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية.

وتأتي تلك التصريحات لتتوافق مع تصريحات سابقة لمحافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري، في ديسمبر 2017 بأن الإمارات تعمل مع البنك المركزي السعودي على إصدار عملة رقمية ستكون مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين.