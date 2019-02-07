شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ساب" ترتفع 25% خلال 2018 لانخفاض المخصصات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للبنك السعودي البريطاني "ساب"، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 24.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حقق البنك صافي أرباح بلغ 4.9 مليار ريال مقابل صافي أرباح 4 مليار ريال في العام 2017.

وحقق البنك أرباحاً استثمارية صافية بلغت 5.6 مليار ريال مقابل صافي أرباح استثمارية بلغ 5.1 مليار ريال خلال العام 2017.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح في 2018 إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 22.4% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان ومخصص الانخفاض في قيمة الاصول المالية الأخرى.

كذلك ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.5% ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وقابل هذا الارتفاع جزيئاً الانخفاض في دخل المتاجرة و دخل الأتعاب والعمولات.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 3.7 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 3.2 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 14.5%.