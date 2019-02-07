شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "تبريد" تبحث توزيع أرباح بواقع 9.5 فلس للسهم عن 2018 في مارس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد "تبريد"، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 6 مارس المُقبل، وذلك للنظر في توزيع أرباح نقدية بقيمة 9.5 فلس للسهم، بنسبة 9.5% من رأسمال الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، إن الجمعية ستصدق على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيقها صافي ربح بلغ 431.3 مليون درهم خلال العام 2018 مقابل صافي ربح في العام 2017 بلغ 401.8 مليون درهم.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام 2018 إلى 1.446 مليار درهم مقارنةً بإيرادات بلغت 1.399 مليار درهم في العام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 8 فلوس للسهم، بنسبة 8% من رأسمال الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.