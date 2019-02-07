دي إكس بي تعلن توقف العمل بمشروع سيكس فلاجز دبي

لم يعد متاح التسهيل البنكي الذي كان مخصصاً لتطوير سيكس فلاجز

الخليج 365 - الإمارات:

كشفت "شركة دي إكس بي إنترتينمنتس" عن توقف العمل في منتزه "سيكس فلاجز دبي" حالياً، نتيجة عدة إجراءات اتخذتها "شركة سيكس فلاجز" مؤخراً.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "سوق دبي المالي" أن "شركة سيكس فلاجز" تواصلت في الآونة الأخيرة مع عدة بنوك ما أثار تساؤلات حول إعادة تقييم الأداء المالي والتوقعات الخاصة بمشروع "سيكس فلاجز دبي".

وقالت الشركة إن التسهيل البنكي الذي كان مخصصاً لتطوير مشروع "سيكس فلاجز دبي" لم يعد متاحاً حالياً، وبناءً عليه لا يمكن المضي قدماَ في المشروع.

وزادت دي إكس بي رأس مالها في 2016 بنسبة 26.5% من 6,321.8 مليون درهم إلى 8,000 مليون درهم، وكانت الزيادة موجهة كاملاً لتطوير منتزه "سيكس فلاجز دبي" الذي سيضاف لمنتزهات مشروعها الرئيسي "دبي باركس آند ريزورتس".

وستكون "سيكس فلاجز دبي" رابع حديقة ترفيهية في "دبي باركس آند ريزورتس"، وتمتد على مساحة 3.5 ملايين قدم مربع، وتضم 27 لعبة، مشابهة لمتنزه "موشنجيت دبي".

وتعد سيكس فلاجز إحدى أهم العلامات التجارية العالمية في قطاع الترفيه وأكبرها في العالم، حيث تضم أكثر من 800 لعبة و130 أفعوانية موجودة في 18 منشأة تابعة لها حول العالم.