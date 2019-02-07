داماك تطلق مشروع جولف تاون السكني بدبي

الخليج 365 - الإمارات:

أطلقت "شركة داماك العقارية" مشروع "جولف تاون" السكني، ضمن مجمع "داماك هيلز" بدبي، ويضم المشروع مجموعة من الشقق بمساحات واسعة تطل على ملعب الجولف العالمي.

ونقل موقع "مباشر" عن الشركة أن "جولف تاون" يعد من المشاريع الجاهزة للتسليم، وستوفر داماك قريباً امتيازات وعروض لتسهيلات خطط الدفع.

وأعلنت داماك عن مشروعها الجديد خلال فعاليات حفل "جوائز داماك للوسطاء العقاريين" داخل وخارج الإمارات، كشفت فيه عن جزء من التصميم الداخلي للشقق الجديدة.

ويمتد مجمع "داماك هيلز" على مساحة 42 مليون قدم مربعة، ويضم مجموعة من الفلل والمنازل وعدداً من المنافذ التجارية والمرافق الترفيهية، إضافة إلى مجمع رياضي وفندق صحي ومساحات واسعة من الحدائق، ويتوقع الانتهاء من إنجازه بشكل كامل في 2020.‎

وتملك "داماك العقارية" سيولة تقدر بـ6.5 مليار درهم، وتعمل على تخفيض المديونية بـ300 مليون دولار (ما يعادل 1.1 مليار درهم) هذا العام‎ عبر سداد قيمة صكوك أصدرتها.

وسلمت الشركة العقارية 3,800 وحدة سكنية في أول تسعة أشهر من العام الماضي، مقارنة مع 1,923 وحدة تم تسليمها خلال الفترة المماثلة من العام السابق له.