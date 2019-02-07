شكرا لقرائتكم مؤشر الأسهم القطرية يتراجع يوماً ثانياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 7 فبراير 2019 - اخر تحديث في 6 فبراير 2019 / 23:49

سجلت 47 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اول من أمس، ما يعادل 20 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة أخرى، واستقرت 3 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 613 بليون ريال بخسارة 1.41 بليون ريال نستبها 0.23 في المئة.



أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 41 في المئة الى 264 مليون ريال في مقابل 187 مليونا لليوم السابق، وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 34 في المئة الى 9.03 مليون سهم، في مقابل 6.7 مليون لليوم السابق، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 43 في المئة الى 6080 صفقة في مقابل 4254 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة تراجعه لليوم الثاني، وفقد أمس 0.29 في المئة من قيمته تعادل 31.35 نقطة هبوطاً الى 10684 نقطة في مقابل 10715 نقطة اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 3.74 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 6 قطاعات من البورصة، كان أكبرها خسارة مؤشر قطاع الاتصالات الهابط بنسبة 2.25 في المئة الى 1000 نقطة، تلاه مؤشر التأمين الهابط 1.11 في المئة الى 3092 نقطة.

وسجل مؤشر الخدمات ثالث خسارة نسبتها 0.44 في المئة، تلاه مؤشر المصارف الذي بخسارة نسبتها 0.43 في المئة الى 3854 نقطة.

وحقق مؤشر العائد اﻻجمالي رابع أكبر خسارة نسبتها 0.29 في المئة الى 18.82 نقطة، تلاه مؤشر جميع الاسهم بخسارة نسبتها 0.22 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي - السعري 0.17 في المئة الى 2509 نقاط.