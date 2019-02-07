شكرا لقرائتكم هبوط مؤشرات بورصة الكويت بعد ارتفاعها يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 7 فبراير 2019 - اخر تحديث في 6 فبراير 2019 / 23:48

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس ارتفاعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، اذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة أمس بنسبة 25 في المئة الى 33 مليون دينار في مقابل 27 مليونا لليوم السابق فيما صعدت الكمية المتداولة بنسبة 15 في المئة الى 184 مليون سهم في مقابل 160 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 9 في المئة الى 5709 صفقات في مقابل 5256 صفقة.



وعلى رغم ارتفاع الاداء، الا أن مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة سجلت تراجعا بنسب محدودة جاء ذلك بعد ارتفاعها في آخر يومين، وتراجع مؤشر السوق الاول بنسبة بلغت 0.22 في المئة تعادل 12 نقطة هبوطا الى مستوى 5440 نقطة في مقابل 5452 نقطة لليوم السابق، وتراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.87 في المئة تعادل 41.62 نقطة الى 4763.04 نقطة في مقابل 4804.66 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.43 في المئة تعادل 22.43 نقطة هبوطا الى 5709 نقاط في مقابل 5222 نقطة لليوم السابق.

وجاء سهم «المتكاملة» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 1.44 في المئة، وصولاً إلى 776 فلسا، من تداول 174 الف سهم، بلغت قيمتها 134 الف دينار، نُفذت من خلال 42 صفقة.

وحقق سهم «مشاريع» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 2.50 في المئة، وصولاً إلى 195 فلسا، من تداول 4 ملايين سهم، قيمتها بلغت 133 الف دينار، نُفذت من خلال 31 صفقة.

وسجل سهم «وطني» ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 6.03 مليون دينار، تراجع سعره خلالها بنسبة 1.16 في المئة الى 854 فلسا، جاءت من تداول 7.02 مليون سهم.