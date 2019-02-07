شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بريطانيا يتوقع نموا بأقل وتيرة منذ الأزمة العالمية بسبب "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خفض بنك بريطانيا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي خلال عامين ، وحذر بأن اقتصاد المملكة المتحدة فى طريقه لتسجيل أدنى معدل نمو اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009 ،وأعاذ ذلك إلى حالة عدم اليقين المتزايدة تجاه انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

ومع بقاء 50 يوما فقط قبل مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميا فى 29 آذار/مارس ، أبقي المركزي البريطاني بقيادة مارك كارني وجميع الأعضاء البالغ عددهم تسعة ترك أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.75% فى ختام أولى اجتماعات السياسة النقدية فى 2019 ، وكذلك برنامج شراء الأصول بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني شهريا.

وقال البنك أن هناك تباطؤ فى النمو الاقتصادي فى المملكة المتحدة فى أواخر عام 2018 ،ويبدو أنه تراجع أكثر مع بداية عام 2019 ،وأعاذ ذلك إلى التأثير السلبي جراء تراجع الاقتصاد العالمي ، و حالة عدم اليقين تجاه تأثير البريكست.

توقع البنك المركزي نموا بمعدل 1.2% فى 2019 انخفاضا من معدل 1.7% متوسط توقعاته السابقة ، ولعام 2020 يتوقع البنك نمو بمعدل 1.5% انخفاضا من معدل 1.7% فى تقديراته السابقة ، على أن يرتفع النمو إلى معدل 1.9% فى 2021 .