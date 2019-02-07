أرباح دبي للاستثمار السنوية تهبط 35%

تكبدت دبي للاستثمار خسائر بـ72.9 مليون درهم خلال الربع الرابع

الخليج 365 - الإمارات:

تراجعت أرباح "شركة دبي للاستثمار" 35% إلى 651.4 مليون درهم (15.3 فلساً للسهم) نهاية العام الماضي، مقارنةً مع نحو مليار درهم أرباح 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في بيان على "سوق دبي المالي" إلى فقدان القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية والاستثمارات المالية نتيجة ظروف السوق الحالية.

وتكبدت دبي للاستثمار خسائر بـ72.9 مليون درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقابل ربح 171.3 مليون درهم في الربع ذاته 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بـ724.3 مليون درهم، مقابل صافي أرباح 830.3 مليون درهم في الفترة المقابلة 2017.

ويبلغ رأسمال دبي للاستثمار حالياً 4.252 مليار درهم، موزعاً على 4.252 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد.

وتأسست دبي للاستثمار في 1995، وتملك فيها "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" حصة 11.5%، وتُعد أكبر شركة استثمار مدرجة في "سوق دبي المالي".