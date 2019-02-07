رئيس الوزراء يلتقي أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية بكامل تشكيله، بحضور محمد فريد رئيس البورصة، وذلك بمقر البورصة بالقرية الذكية.

ورحب رئيس البورصة المصرية برئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هذا اللقاء يعكس ويؤكد اهتمام القيادة السياسية والحكومة بسوق المال والهيئات العاملة بها، بما يساهم في دفع العمل بها وتأدية دورها بما يحقق استقرار سوق المال، والوصول إلى معدلات التداول المطلوبة.

من جانبه أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بوجوده اليوم في البورصة المصرية إحدى أقدم البورصات وأعرقها، بما يمثل رسالة هامة بإدراك الحكومة لأهمية دور البورصة في تنظيم وضبط سوق المال، مؤكداً حرص الحكومة على دعم البورصة واتخاذ أية إجراءات تدعم عملها وتحقق مستهدفاتها، وخاصة رفع درجة الوعي المالي للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر البورصة مع تصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تتطلع لتوعية المواطنين بصورة أكبر، بدور البورصة كأحد أدوات التمويل الهامة، ودفع حجم التداول بالبورصة لتحقيق الارقام المستهدفة.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية، وكذلك استعراض ملامح استراتيجية إدارة البوصة لتطوير وتنمية سوق رأس المال، بما يسهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه وتطبقه الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل على نحو مستدام.

وعرض محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، تقريراً حول أبرز جهود البورصة في سوق رأس المال، ومقترحات بناء قدرات سوق رأس المال، ليستمر في القيام بدوره كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتحسين المسار الاقتصادي وتوفير وظائف تسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية، وذلك عبر توفير التمويل اللازم للشركات المصدرة للأسهم أو السندات أو صكوك التمويل لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة ماضية في استكمال جهودها نحو تعميق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية لتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار الأمثل كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات العالمية، على نحو يسهم في اجتذاب استثمارات أجنبية.

وحرصاً من إدارة البورصة على تفعيل سوق العقود “المشتقات المالية” كشف رئيس البورصة عن بدء إنشاء شركة للمقاصة والتسوية للعقود والمشتقات بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والتشاور مع هيئة الرقابة المالية فضلاً عن العمل على تطوير وتحديث أنظمة التداول الخاصة بالبورصة ليكون جاهزًا لاستيعاب بورصة السلع للسوق الحاضر والجاري التشاور بشأنها حالياً مع كافة الأطراف المرتبطة لتحقيق مزيد من التنظيم للأسواق ورفع كفاءة ومرونة عملية التسعير.

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