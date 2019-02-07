هيئة الأوراق المالية: نخطط لتطوير أنشطة شركات الوساطة

ليس لدى شركات الوساطة إمكانيات جذب المستثمر الخارجي أو المستثمر المؤسسي

الخليج 365 - الإمارات:

قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لـهيئة الأوراق المالية والسلع" عبيد الزعابي إن لدى الهيئة خطة لتطوير منظومة الأنشطة التي تقدمها شركات الوساطة، حيث ستقدم لهم نموذجاً معيناً وستعمل معهم على تطبيقه.

وأضاف الزعابي لقناة "سي أن بي سي عربية"، أن عدد شركات الوساطة في السوق كبير جداً وأغلبها ليست لديها إمكانيات جذب المستثمر الخارجي أو المستثمر المؤسسي.

وأوضح الرئيس التنفذي للهيئة، أن الخدمات المقدمة من شركات الوساطة مرتبطة فقط بالتداول، بينما النموذج العالمي لشركات الوساطة يعتمد بنسبة 20% فقط على تداول، و80% على الخدمات الأخرى.

وقالت الهيئة مؤخراً إنها تعمل خلال العام الجاري، على تحويل شركات الوساطة إلى شركات خدمات مالية متكاملة، تتمكن من إنفاذ أنظمة الهيئة التي تسمح بمنتجات جديدة.

وأكدت الهيئة، أن لديها إجراءات عدة للتعامل مع شركات الوساطة في حال تعثرها، مبينة أنه لم تكن هناك أي حالة تستدعي اتخاذ تلك الإجراءات حتى الآن.

وحددت الهيئة يناير (كانون الثاني) الماضي 10 ممارسات لشركات الوساطة العاملة في مجال الأوراق المالية تمثل تجاوزات أو انتهاكاً للتشريعات التي تحكم سوق المال.

وقالت مصادر عاملة في أسواق المال نهاية العام الماضي، إن أسواق المال الإماراتية تضم حالياً 36 شركة وساطة، مقابل 44 شركة نهاية العام الماضي، ونحو 87 شركة في 2010.