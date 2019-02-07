شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية وكل من مؤشرات الأسهم النيوزيلندية والاسترالية اليوم الخميس ووسط استمرار تغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بسبب عطلات العام القمري الجديد هناك.

ونود الإشارة لكون على الرغم من تراجعات مؤشرات الأسهم اليابانية مع سلبية موسم نتائج الأعمال لكبرى الشركات والمصارف اليابانية التي تعد عصب ثالث أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن سهم مجموعة سوفتبنك ارتفع بأكثر من 16% ليقلص من الخسائر في أعقاب إعلان المجموعة عن عزمها إعادة شراء حصة من أسهمها تصل إلى 600 مليار ين (5.46$ مليار) في أكبر عملية إعادة شراء لأسهم على الإطلاق.

وفي المقابل لا تزال مؤشرات الأسهم الاسترالية تستمد الدعم من تعليقات محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي بالأمس الحذرة والتي أفاد من خلالها أن "الاحتمالات اليوم تبدو متوازنة بدرجة أكبر" حيال مستقبل أسعار الفائدة، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية مع توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأعلى له في شهرين أمام نظيره الأمريكي عقب بيانات سوق العمل المخيبة للآمال.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق العمل للربع الرابع والتي أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% مقابل 4.0% في الربع الثالث الماضي، حينما أوضحت الأدنى لها منذ الربع الثاني من عام 2008، لتعد بذلك أسوء من التوقعات عند 4.1%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 1.1% في الربع الثالث، أسوء من التوقعات عند 0.3%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.00% ليخسر 15.90 نقطة ويصل إلى المستوى 1,566.23، كما انخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.67% ليخسر هو الأخر 140.67 نقطة ويصل إلى المستوى 20,733.39.

وبالنظر إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية فيشهد ارتفاعاً بنسبة 0.31% ليربح 6.92 نقطة ويصل إلى المستوى 2,210.38، كما ارتفع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا بنسبة 0.87% ليربح هو الأخر 79.23 نقطة ويصل إلى المستوى 9,152.95، وصولاً إلى مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا والذي يشهد ارتفاعاً بنسبة 1.25% ليربح 75.16 نقطة ويصل إلى المستوى 6,101.30.