شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقدم سلبية لحظية– تحليل - 7-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر البلاتين مؤخرا بقوة الحاجز المستقر عند 825.00 لنلاحظ بدء تشكيله لتداولات سلبية لحظية ليزيد ذلك من فرص الضغط على دعم النطاق الجانبي والمستقر عند 775.00. لذلك سنبدأ بترجيح المحاولات السلبية ولنشير هنا إلى أن كسر الدعم الحالي سيعزز الاستمرارية السلبية لنتوقع تهديد السعر لمستوى 748.00 بصدد الوصول نحو الهدف السلبي الرئيسي والمستقر عند 660.00.

تمكن مخاطرة تغيير الاتجاه الهابط بمحاولة قفز السعر فوق مستوى 825.00 ليؤكد بذلك عن استعداده لتشكيل تداولات تصحيحية صاعدة ولننتظر وصوله نحو مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 872.00 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 825.00 و 775.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط