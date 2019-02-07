شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يتمسك بالمحاولات الصاعدة– تحليل - 7-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر الزوج عن تمسكه بالمحاولات الصاعدة نظرا لتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق الدعم المحوري المتمركز عند 0.8640 لهذا اليوم, نلاحظ من الرسم المرفق بدء تحقيق السعر لبعض الأهداف بوصوله نحو 0.8820 لنتوقع باكتسابه لعزم إيجابي جديد الوصول نحو 0.8890 و 0.8960 على التوالي. نلاحظ من الرسم المرفق تذبذب مؤشر ستوكاستيك حول مستوى 80 ليستمر بتقديم العزم الإيجابي والمطلوب لاستئناف الهجوم الصاعد المنتظر سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8720 و 0.8820 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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