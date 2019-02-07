شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الواحة كابيتال" تتراجع 66% في 2018 وإدارتها توصي بتوزيع 7.5 فلس للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال الأولية لشركة الواحة كابيتال، عن تراجع أرباحها بنسبة 66% خلال العام المالي المنتهي في 31 سبتمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق "أبوظبي" المالي، اليوم الخميس، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 145 مليون درهم، مقابل صافي أرباح بلغ 425.9 مليون مليون درهم خلال العام 2017.

ووفقاً للبيان، تراجع إجمالي دخل الشركة إلى 823.2 مليون درهم في 2018 مقابل 1.154 مليار درهم في العام 2017.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% من رأس المال على المساهمين، على أن تُعرض التوصية على الجمعية العمومية لعام 2019 للموافقة عليها.

وكانت النتائج المالية للشركة قد أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح الشركة بنسبة 10.2% إلى 295.1 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 267.8 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.