شكرا لقرائتكم خبر عن سحب طلب التركز بين"سيمنز" و"ألستوم" والان نبدء بالتفاصيل

تلقت الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 6/2/2019م خطاباً بشأن سحب طلب التركز الاقتصادي بين شركتي سيمنز إيه جي، وألستوم إس إيه المقدم للهيئة بتاريخ 13/11/2018م. يذكر بأن طلب عملية التركز الاقتصادي بين "سيمنز" و"ألستوم" كان مشروطاً بموافقة المفوضية الأوروبية، ونتيجة لقرار المفوضية الأوروبية بمنع الاستحواذ، فقد أشعرت الهيئة بسحب الطلب.



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