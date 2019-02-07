أمريكا والصين تستأنفان محادثات التجارة الأسبوع المقبل في بكين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه سيتوجه مع مسؤولين أمريكيين آخرين إلى بكين الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن التجارة بهدف التوصل لاتفاق لتجنب زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على بضائع صينية في الثاني من مارس آذار.

وقال منوتشين في مقابلة مع (سي.إن.بي.سي) إن المحادثات التي قادها والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في واشنطن الأسبوع الماضي مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه كانت "بناءة جدا".

وأضاف منوتشين "السفير لايتهايزر وأنا وفريق كبير سنتوجه إلى بكين الأسبوع المقبل. نحن ملتزمون بمواصلة هذه المحادثات... نحن نبذل جهدا ضخما لمحاولة إبرام اتفاق قبل الموعد النهائي. ذلك هو هدفنا".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء إن أي اتفاق تجاري مع الصين "يجب أن يتضمن تغييرا حقيقيا بنيويا لإنهاء الممارسات التجارية غير العادلة وتقليل العجز التجاري المزمن وحماية الوظائف الأمريكية".

وتعهد ترامب بأن يرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة إذا لم يتمكن الجانبان من التوصل لاتفاق بحلول الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت المحلي (0501 بتوقيت جرينتش) من الثاني من مارس آذار.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس الأربعاء أن العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين بلغ 382 مليار دولار في الأحد عشر شهرا الأولى من 2018 بما يفوق العجز البالغ 375 مليار دولار في 2017، لكن العجز التجاري تقلص في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع أكتوبر تشرين الأول.

وقال منوتشين "نحن نركز أيضا على تجارة عادلة وحرة للشركات الأمريكية وأن يكون لها حق الدخول إلى السوق هناك وأن يكون هناك تكافؤ أكبر في الفرص مما سيخفض العجز التجاري" مشيرا إلى أن هناك الكثير من العمل المطلوب للتوصل لاتفاق. وأضاف "لا أعتقد أنه سيكون من المفيد التكهن بشأن النتيجة لأن لدينا الكثير من العمل المتبقي لإنجازه".