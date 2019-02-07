الان تتابع الذهب ينخفض لأدنى مستوياته في أكثر من أسبوع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع تحت ضغط من صعود الدولار لكن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وشبح إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة أبقت المعدن الذي يُعد ملاذا آمنا فوق مستوى 1300 دولار المهم.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1303.75 دولار للأونصة بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 29 يناير كانون الثاني عند 1302.11 دولار.

وكانت الأسعار نزلت 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر خسائرها ليوم واحد منذ 18 يناير كانون الثاني.وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1308.30 دولار.

فيما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1374 دولارا للأونصة.واستقرت الفضة عند 15.65 دولار للأونصة بينما نزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 802.50 دولار.