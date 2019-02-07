مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تتعاون مع مجموعة جمبو لدعم التصنيع ثلاثي الأبعاد في الإمارات

دبي - الخليج 365 :

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي مذكرة تفاهم مع جمبو للتصنيع ثلاثي الأبعاد، وهي جزء من مجموعة جمبو، وذلك بهدف تعزيز المعرفة لأعضاء المؤسسة حول هذه التكنولوجيا، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية دولة الإمارات وإمارة دبي في أن تصبح مركزاً دولياً رائداً في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030. وتنص الاتفاقية على تدريب وإرشاد أعضاء المؤسسة حول هذه الحلول التكنولوجية، كما سيحصل الأعضاء على إمكانية الاستفادة من منشأة الطباعة ثلاثية الأبعاد في جمبو للتصنيع وتطبيق هذه التقنيات.

تسعى المؤسسة بالتعاون مع مجموعة جمبو إلى دعم أعضائها من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، من خلال توظيف أحدث التقنيات واعتماد التصنيع ثلاثي الأبعاد ضمن مشاريعهم في قطاعات، مثل: الهندسة المعمارية والرعاية الصحية والتعليم والسيارات وغيرها، لتحقيق انتاجية وقيمة تكنولوجية مضافة في أعمالهم التوسعية، مما يعزز ذلك من العائد على اقتصاد دبي ودولة الامارات بشكل عام.

وقام بتوقيع المذكرة التي جرت بمقر المؤسسة في قرية الأعمال، كل من: عبدالباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأرفيند أغراوال، الرئيس التنفيذي لمجموعة جمبو، بحضور عدد من مسوؤلي اقتصادية دبي ومؤسساتها، وعدد من المدراء لكلا الجهتين.

وبهذه المناسبة، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة: " استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد التي أطلقها صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أسهمت في إحداث ثورة صناعية عبر العديد من القطاعات. ونحن سعداء بتوقيع هذه المذكرة التي تؤكد مساعينا في مواكبة التقنيات الإحلالية والثورة الصناعية الرابعة، ونشر محتواها لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة ونقل الخبرات لأعضاء المؤسسة".

وأضاف الجناحي: "تسعى المؤسسة إلى رفع آفاق التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتبني مختلف الحلول الرقمية والذكية، في سبيل تحقيق اقتصاد مستدام مبني على المعرفة. إن تعاوننا مع مجموعة جمبو التي تعد واحدة من أبرز الجهات المتخصصة في التصنيع ثلاثي الأبعاد، يتوافق مع استراتيجيتنا الرئيسية المتمثلة في دعم وتعزيز تنافسية المشاريع الوطنية، والانتقال بها إلى مراحل أكثر تطوراً وحجمها في الإنتاجية، ووصولاً بها إلى مصاف الشركات العالمية".

ومن جانبه صرّح أرفيند أغراوال، الرئيس التنفيذي لمجموعة جمبو: "يسرنا التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتبادل المعرفة التقنية والخبرة الحِرفيّة مع رواد الأعمال الأعضاء في المؤسسة، وتعزيز الوعي بإمكانيات تقنيات التصنيع ثلاثي الأبعاد المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإمارة."

وأضاف أغراوال: "لقد تمثّل هدفنا عند إطلاق منشأة التصنيع ثلاثي الأبعاد بالعام 2018 في دعم وتعزيز أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة للتصنيع ثلاثي الأبعاد، وتقديم التوجيه والإرشاد اللازم لتمكين المؤسسات الراغبة في تبني هذه التقنية المتطورة من تطبيق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في أعمالها وفق أعلى المعايير".

تخطط جمبو لتوفير عدّة خدمات تتمثل في الطباعة ثلاثية الأبعاد على البلاستيك والطباعة ثلاثية الأبعاد على المعدن والطباعة ثلاثية الأبعاد للإنشاءات. كما تحرص جمبو على اعتماد أحدث التقنيات في هذا المجال لتعزيز الطلب على تقنيات التصنيع ثلاثي الأبعاد تماشياً مع رؤية دولة الإمارات وإمارة دبي في أن تصبح مركزاً دولياً رائداً في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030.