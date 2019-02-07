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شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الرمز كوربوريشن" تتراجع 94.4% في 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، اليوم الخميس، عن تراجع أرباحها بنسبة 94.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
ووفقاً لبيان للشركة، منشور على موقع سوق "دبي" المالي، حققت الشركة صافي ربح بلغ 3.4 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ 60.8 مليون درهم في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.
وحسب البيان، تراجعت إيرادات الشركة خلال 2018 إلى 76.2 مليون درهم مقارنة بـ 131.8 مليون درهم خلال العام 2017.
وأرجعت الشركة التراجع في أرباح العام 2018 إلى تحديات البيئة الاستثمارية، حيث تم تسجيل خسائر تقييم في محفظة الاستثمار بمبلغ 22.6 مليون درهم، وسجلت الشركة تراجع في مجمل الدخل المرتبط بأسواق المال.
وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 29.8 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 34.2 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.
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